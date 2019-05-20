Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Moke, Boyd, İlhan Parlak, Canteros, Sacko, Orgill

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Douglas, Ndinga, Hakan Arslan, Diabate, Özer Hurmacı, Muhammet Demir

Goller: Dk. 24 Sacko, Dk. 34 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 27 Kulusic (MKE Ankaragücü)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahip, 2-0 önde tamamladı.

24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk devresi, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada, iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.