Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Musa Nizam, Kadir Keleş, Rotman, Eray Ataseven (Dk. 65 Sissoko), Regattin (Dk. 70 Manu), Serginho, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 88 Bokila)
İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Levent Gülen, Kucher, Sakıb Aytaç (Dk. 86 Emre Demir), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Gyan), Deniz Türüç, Chery, Nurettin Korkmaz (Dk. 79 Varela), Kravets
Goller: Dk. 37 Regattin, Dk. 80 Manu (Akhisarspor), Dk. 61 Kravets, Dk. 90+3 Gyan (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Lopes, Dk. 90+4 Kucher, Dk. 90+4 Levent Gülen (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 65 Musa Nizam, Dk. 72 Manu, Dk. 90+4 Serginho (Akhisarspor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
52. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho'nun altıpasın hemen dışından yerden çektiği şutta top dışarı çıktı.
60. dakikada Akhisarspor etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Barbosa'nın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı topuk pasıyla Serginho'nun önüne bıraktı. Serginho'nun şutunda, top az farkla dışarı gitti.
61. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor beraberliği yakaladı. Sakıb Aytaç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kravets, sol çapraz pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
80. dakikada Akhisarspor, yeniden öne geçti. Barbosa'nın uzun pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Manu, rakibini çalımladıktan sonra sol çapraz pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1
82. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Gyan'ın gelişine çektiği şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.
83. dakikada Akhisarspor etkili geldi. Barbosa'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muammer Yıldırım'dan sekti. Dönen topu tekrar önünde bulan Sissoko'nun şutunda top bu kez direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'da Chery'nin ceza yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şutta top, yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
89. dakikada sol kanattan topu taşıyan Manu, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Bu bölgedeki Serginho'nun gelişine çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Akhisarspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Chery'nin sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Kucher'in önünde kaldı. Kucher'in bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak takım arkadaşı Gyan'a çarparak ağlara gitti: 2-2
Müsabaka 2-2 sona erdi.