Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Musa Nizam, Kadir Keleş, Rotman, Eray Ataseven, Regattin, Serginho, Barbosa, Cikalleshi
İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Levent Gülen, Kucher, Sakıb Aytaç, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Chery, Nurettin Korkmaz, Kravets
Gol: Dk. 37 Regattin (Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 45+2 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada Kravets'in ara pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
20. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Barbosa'nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Eray Ataseven, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldı. Eray Ataseven'in aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
23. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor etkili geldi. Şamil Çinaz'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chery, kaleci Fatih Öztürk'ü de çalımladıktan sonra şutunu çekti, araya giren Caner Osmanpaşa, topu çizgiden çıkardı.
37. dakikada Akhisarspor öne geçti. Eray Ataseven'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kadir Keleş'in yerden içeriye ortasında Regattin, altıpas önünde meşin yuvarlağa dokundu. Top ağlara gitti: 1-0
40. dakikada Barbosa'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Muammer Yıldırım, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.