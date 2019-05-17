Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Koita, Hajradinovic (Dk. 90+1 Josue Sa), İlhan Depe (Dk. 69 Heintz), Trezeguet, Perica (Dk. 46 Veigneau)

Atiker Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Hurtado), Milosevic, Fofana (Dk. 65 Hadziahmetovic), Yatabare (Dk. 65 Jahovic)

Goller: Dk. 25 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 56 Ben Youssef (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), Dk. 77 Ben Youssef (Kasımpaşa)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yapılan karşılaşmada Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Trezeguet, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

73. dakikada topla buluşan Koita'nın, şık çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

90+2. dakikada Trezeguet'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul arka direkte topu son anda tokatladı. Ardından topu önünde bulan Veigneau pasını Heintz'a verdi. Heintz'ın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



