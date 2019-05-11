Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bornova

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Tayfur Bingöl, Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Douglas, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Diabate

Goller: Dk. 8 Emre Kılınç, Dk. 33 Berkan Emir (kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 Deniz Kadah (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 30 Poko (Göztepe)





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

10. dakkada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Castro'nun kafayla havalandırdığı topla arka tarafta buluşan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

22. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

33. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta ceza alanı içinde Douglas'tan aldığı topu arka tarafa göndermek isteyen Emre Kılınç'ın aktardığı top Berkan'ın ters vuruşunda filelerle buluştu: 1-2

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe'de ısınma sırasında sakatlanan Serdar Gürler'in yerine Lamine Gassama müsabakaya ilk 11'de başladı.



