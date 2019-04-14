Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher (Dk. 63 Kravets), Şamil Çinaz (Dk. 73 Mert Özyıldırım), Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 82 Bilal Başacıkoğlu), Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Moulin (Dk. 82 Aydın Karabulut), Sedat Ağçay (Dk. 73 Moke), Sacko, Boyd, Sadaev (Dk. 53 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 77 Boyd, Dk. 90+6 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 90+2 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yendi.
65. dakikada Moulin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direğe hareketlenen Sedat Ağçay'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Lung son anda kurtardı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Kitsiou'nun ortasında arka direğe koşu yapan Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
77. dakikada Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden Kitsiou'nun uzun pasına koşu yapan Boyd, kalesini terk eden Lung ile Levent Gülen arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendirerek araya girip topa ayak koydu. Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90. dakikada Kayserispor atağında Hasan Hüseyin Acar'ın indirdiği pasta ceza yayı önünde topla buluşan Chery'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+6. dakikada Boyd'un taç atışında topu alarak ceza alanına giren Aydın Karabulut'un pasında, altıpas önünde uygun durumda topla buluşan İlhan Parlak, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.
Karşılaşma konuk ekip MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.