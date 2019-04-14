Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Moulin, Sedat Ağçay, Sacko, Boyd, Sadaev


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.

17. dakikada Deniz Türüç'ün pasında hareketlenen Chery'nin, ceza yayı önünden kaleye sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.

29. dakikada MKE Ankaragücü atağında Sadaev'in şık pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza alanına giren Pinto'nun şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

43. dakikada sağ kanttan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moulin'in pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.

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