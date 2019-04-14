Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Moulin, Sedat Ağçay, Sacko, Boyd, Sadaev
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.
17. dakikada Deniz Türüç'ün pasında hareketlenen Chery'nin, ceza yayı önünden kaleye sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.
29. dakikada MKE Ankaragücü atağında Sadaev'in şık pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza alanına giren Pinto'nun şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
43. dakikada sağ kanttan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moulin'in pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.