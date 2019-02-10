Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic (Dk. 78 Yatabare), Ömer Ali Şahiner (Dk. 55 Fofana), Milosevic, Traore (Dk. 69 Ali Çamdalı), Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme Marques (Dk. 62 Kamara), Bifouma (Dk. 73 Ahmed Ildız), Adem Büyük (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 74 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Jahovic (penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Filipovic, 45+8 Jevtovic, Dk. 75 Serkan Kırıntılı, Dk. 86 Jahovic, Dk. 87 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 65 Donald, Dk. 72 Kamara, Dk. 76 Adem Büyük, Dk. 86 Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Donald'ın ceza sahası içinden sert şutunda, top yandan auta gitti.

58. dakikada Jahovic'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan topu kaleci Farnolle son anda üstten kornere attı.

60. dakikada Ali Turan'dan kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda, top yan direkten döndü.

74. dakikada ceza alanı içinde sol çaprazda topu kontrol eden Ahmet Ildız'ın pasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlara gitti: 0-1.

83. dakikada Skubic'in pasında ceza alanına hareketlenen Jahovic, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

88. dakikada Aleksic'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu dakikada soldan ceza alanına giren Kamara'nın pasında, Ömer Şişmanoğlu'nun altı pas içinde uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.