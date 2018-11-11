Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 79 Roco), Vida, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 58 Dorukhan Toköz), Oğuzhan Özyakup (Dk. 57 Mustafa Pektemek), Quaresma, Ljajic, Babel, Güven Yalçın

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal (Dk. 85 Uğur Çiftçi), Hakan Arslan, Medjani, Torje, Robinho, Emre Kılınç (Dk. 81 Ndinga), Kone (Dk. 65 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 11 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 14 David Braz, Dk. 53 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 David Braz, Dk. 68 Hakan Arslan, Dk. 79 Papp (Yedek kulübesinden) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Quaresma, Dk. 68 Dorukhan Toköz, Dk. 72 Vida, Dk. 88 Roco (Beşiktaş)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

47. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Pepe, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

53. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un Pepe'ye verdiği pasta araya giren Emre Kılınç topu kaparak soldan ceza alanına girdi. Oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak Tolga Zengin'in altından ağlarla buluştu: 1-2

60. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ kanattan taşıdığı topta Demir Grup Sivasspor savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak Quaresma'nın önünde kaldı. Portekizli futbolcunun arka direğe aşırttığı top direkten oyun alanına geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sağ kanattan Torje'nin kullandığı serbest vuruşta Robinho topu kafayla filelere gönderdi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kararıyla pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

74. dakikada bu kez Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında arka direkte Babel topu kafayla indirdi. Ljajic topa hamle yaptığı sırada Medjani'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararını geçersiz saydı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.