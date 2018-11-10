Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Rotman, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 86 Hakan Çıtak), Bilal Başacıkoğlu, Chery (Dk. 61 Varela), Umut Bulut

Galatasaray: Muslera (Dk. 90+4 İsmail Çipe), Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Onyekuru, Maicon, Selçuk İnan (Dk. 90 Yunus Akgün), Feghouli (Dk. 88 Celil Yüksel), Belhanda, Sinan Gümüş

Goller: Dk. 18 ve 75 Onyekuru, Dk. 88 Ömer Bayram (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 83 Lopes (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Kucher, Dk. 63 Mensah, Dk. 80 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 34 Feghouli, Dk. 59 Ozan Kabak, Dk. 76 Onyekuru, (Galatasaray)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yendi.

55. dakikada Mariano'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sinan Gümüş, kalesini terk eden Muammer Yıldırım'ın üzerinden aşırma vuruş yapmak istedi. Son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Muammer, topu kontrol etmeyi başardı.

62. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Muslera topu güçlükle çıkardı. Ceza alanında seken ve yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kaleye göndermek isteyen Mensah'ın müdahalesinde Muslera kafasına darbe aldı. Ceza alanında uzun süre tedavisi devam eden Muslera maça başında bandajla devam etti.

75. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Selçuk İnan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topu Lopes'den kurtaran Onyekuru'nun ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

81. dakikada Belhanda'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

88. dakikada konuk ekip skoru 3-0'a getirdi. Mariano'nun sağ kanattan altı pas üzerine gönderdiği topta arka direğe koşu yapan Ömer Bayram'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

Mücadele, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.