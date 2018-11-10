Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer, Putsila, Bifouma, El Kabir

Sarı kartlar: Dk. 32 Djedje, Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada topla sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

15. dakikada Volkan Fındıklı'nın orta alandan uzun pasında, Jahovic'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Bifouma'nın ceza sahası içine ortasında, topa yükselen Putsila'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

45+1. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ortasında, Milosevic'in ceza sahası içerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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