Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer, Putsila, Bifouma, El Kabir
Sarı kartlar: Dk. 32 Djedje, Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
6. dakikada topla sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
15. dakikada Volkan Fındıklı'nın orta alandan uzun pasında, Jahovic'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Bifouma'nın ceza sahası içine ortasında, topa yükselen Putsila'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
45+1. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ortasında, Milosevic'in ceza sahası içerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.