Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, Ziya Erdal, Robinho, Kone
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Ferhat Öztorun, Moke, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Yatabare
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
6. dakikada Jevtovic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
12. dakikada Rybalka'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu ayaklarıyla çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.
29. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Ziya Erdal'ın altı pas civarından kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.