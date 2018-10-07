Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Eren Tozlu), Donald (Dk. 90+6 Ahmet Ildiz), Muniru (Dk. 46 Pereira), Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 56 Papp), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 70 Torje), Muhammet Demir (Dk. 76 Kone)
Goller: Dk. 11 Mina, Dk. 67 Donald, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 80 Eren Tolzu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 17 Muhammet Demir, Dk. 21 ve 24 Robinho, Dk. 75 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ziya Erdal, Dk. 90 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Adem Büyük, Dk. 63 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması, 4-4 eşitlikle tamamlandı.
47. dakikada Douglas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktasının gerisindeki Muhammet Demir'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üsten auta çıktı.
67. dakika ev sahibi takım ikinci gölünü attı. Pereira'nın pasıyla ceza önünde topla buluşan Donald'ın sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-3.
73. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı vuruşundan faydalanamadı. Muhammed Demir'in kullandığı penaltıda kaleci Farnolle, yaptığı güzel kurtarışla gole izin vermedi.
75. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Kale sahası içerisinde topla buluşan Hakan Arslan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 4-2 öne geçirdi.
77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 3. golünü buldu. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Boutaib'in dokunduğu topu kale önünde Adem Büyük tamamlayarak farkı yeniden 1'e indirdi: 3-4.
80. dakikada ev sahibi takım maçta eşitliği sağladı. Pereira'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme, müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Bu oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-4.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 4-4 eşitlikle tamamlandı.