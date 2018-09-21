Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Çınar, ibrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz (Dk. 34 Acka), Lokman Gör, Leo, Kone (Dk. 27 Özer Hurmacı), Scuk, İbrahim Akdağ, Sunu, Emrah Başsan, Munsy
MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Mokhtar, El Kabir
Kırmızı kart: Dk. 8 Kone (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 13 Kone, Dk. 20 Auremir, Dk. 22 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
8. dakikada orta alanın sağ ön tarafında topla buluşan Emrah Başsan, Kone'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile pozisyonu inceleyen Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın çizgiye inerek yaptığı ortada, Munsy topa dokunamadı ve meşin yuvarlağı Erdem Özgenç uzaklaştırdı.
27. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Pinto uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Egemen Korkmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada topu Özer Hurmacı altıpas içinde indirdi. Munsy'nin bekletmeden yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.