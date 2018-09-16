Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Medjani, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Torje), Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Robinho, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Kone (Dk. 76 Muhammet Demir)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Tshabalala (Dk. 43 İbrahim Akdağ), Gilles (Dk. 66 Erhan Çelenk), Thy (Dk. 73 Munsy)
Goller: Dk. 5 Scuk (Penaltıdan), Dk. 79 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Emre Kılınç, Dk. 55 Kone (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Lokman Gör, Dk. 90+5 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 2-2 sona erdi.
55. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Orta sahada Lokman Gör'den kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ilerleyen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kone'ye aktardı. Kone'nin ceza alanı sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
68. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun pasında ceza alanında topla buluşan Kone'nin vuruşunda son anda araya giren Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
76. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top, yandan auta çıktı.
79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçta yeniden eşitliği sağladı. Lokman Gör'ün soldan ceza alanına ortasında yükseklik kazanan meşin yuvarlağı takip eden İbrahim Akdağ, topu filelere gönderdi: 2-2
88. dakikada Emrah Başsan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Munsy'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci Sehic, topu güçlükle kornere tokatladı.
Mücadele, 2-2 tamamlandı.