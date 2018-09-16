Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Medjani, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Kone
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Tshabalala (Dk. 43 İbrahim Akdağ), Gilles, Thy
Goller: Dk. 5 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
3. dakikada Robinho'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Sehic, topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, golü buldu. Sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Emrah Başsan, Uğur Çiftçi'nin müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Scuk, topu filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada soldan ceza alanına giren Robinho'nun çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada Lennart Thy'nin pasında Gilles'in ceza alanı sol çaprazından bekletmeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle çıkardı.
36. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru eşitledi. Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Sehic, topu güçlükle çıkardı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç, topu filelerle buluşturdu: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.