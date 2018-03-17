Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla, Kembo, Bostock, Grozav, Stancu
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Boye, Bjarsmyr, Ziya Erdal (Dk. 22 Papp), Ndinga, Saivet, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Robinho, Kone
Sarı kartlar: Dk. 21 Ziya Erdal, Dk. 32 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Barış Yardımcı, Dk. 39 Bostock (Bursaspor)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.
31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.
44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.