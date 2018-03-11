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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 2 - Atiker Konyaspor: 1

11 Mart 2018 Pazar 21:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 46 Linnes), Macion, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk (Dk. 46 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Ahmet Çalık), Belhanda, Rodrigues, Gomis

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Şen (Dk. 57 Ömer Ali Şahiner), Bourabia, Milosevic (Dk. 75 Volkan Fındıklı), Fofana, Eto'o (Dk. 66 Jahovic)

Goller: Dk. 2 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 69 Gomis, Dk. 86 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ferhat Öztorun, Dk. 19 Selim Ay, Dk. 58 Jonsson, Dk. 82 Bourabia, Dk. 85 Serkan Kırıntılı, Jahovic (Maç bittikten sonra) (Atiker Konyaspor), Dk. 40 Mariano, Dk. 56 Muslera, Dk. 60 Serdar Aziz, Dk. 74 Belhanda (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.

55. dakikada Nagatomo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

62. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gomis'in gelişene yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

69. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş çizgiye inmeden ortasını yaptı. Ön direkte Gomis kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

73. dakikada Gomis'in kafayla önüne indirdiği hava topunda ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak dışarı çıktı.

83. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinde çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza sahasında Sinan Gümüş, sol ayağıyla yaptığı şık vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.




Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolGalatasaraySpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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