Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 31. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek puanını 67'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayan başkent temsilcisi, gelecek hafta Denizlispor'dan puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek. Hatayspor'un Boluspor'a puan kaybetmesi durumunda da Gençlerbirliği maçını oynamadan Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Günün diğer maçında Eskişehirspor da sahasında Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek kümede kalmayı garantiledi.

Ligin 31. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: 2-2

Hatayspor-Adanaspor: 4-1

Altınordu-Altay: 2-1

İstanbulspor-Birevim Elazığspor: 2-2

Osmanlıspor-Ümraniyespor: 0-0

Adana Demirspor-Boluspor: 4-1

Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: 0-0

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 0-4

Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: 3-1





- Puan durumu





Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GENÇLERBİRLİĞİ31 21 4 6 47 23 24 67 2. ABALI DENİZLİSPOR31 18 9 4 53 30 23 63 3. HATAYSPOR31 16 10 5 49 21 28 58 4. OSMANLISPOR31 17 4 10 42 24 18 55 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP31 15 8 8 52 27 25 53 6. ADANA DEMİRSPOR31 15 7 9 46 34 12 52 7. ALTINORDU31 14 9 8 44 29 15 51 8. ÜMRANİYESPOR31 14 9 8 38 29 9 51 9. BOLUSPOR31 13 7 11 37 32 5 46 10. ALTAY31 10 11 10 45 36 9 41 11. BALIKESİRSPOR BALTOK31 11 7 13 35 38 -3 40 12. İSTANBULSPOR31 8 13 10 39 40 -1 37 13. ESKİŞEHİRSPOR31 9 8 14 41 58 -17 35 14. ADANASPOR31 8 10 13 36 43 -7 34 15. GİRESUNSPOR31 6 12 13 28 39 -11 30 16. AFJET AFYONSPOR31 6 7 18 35 53 -18 25 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR31 6 6 19 35 56 -21 24 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR31 0 3 28 9 99 -90 0





Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.









- 32. haftanın programı





Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

19.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

4 Mayıs Cumartesi:

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

5 Mayıs Pazar:

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)