Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligin 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Cumartesi:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

19.30 Altınordu-Altay: Erkan Engin

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor: Caner Ak

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor: Ümit Öztürk

16.30 Adana Demirspor-Boluspor: Özgür Yankaya

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Batuhan Gültek

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: Kadir Sağlam

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