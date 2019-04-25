Futbol: Spor Toto 1. Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Nisan Cumartesi:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
14.00 Hatayspor-Adanaspor: Ramazan Keleş
19.30 Altınordu-Altay: Erkan Engin
28 Nisan Pazar:
14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor: Caner Ak
16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor: Ümit Öztürk
16.30 Adana Demirspor-Boluspor: Özgür Yankaya
19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Batuhan Gültek
19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: Kadir Sağlam