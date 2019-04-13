Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eskişehirspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 86 Ferhat Kiraz), Emre Güral, Milinkovic, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 79 Issah), Furkan Balaban (Dk. 46 Sekidika), Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (Dk. 62 Ahmet Doğan), İdrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan (Dk. 69 Gökhan Akkan), Lamina Diarra, Abdülkadir Kayalı (Dk. 58 Bekamenga), Camara, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu

Goller: Dk. 31 İdrissa Diarra (Birevim Elazığspor), Dk. 52 Sissoko, Dk. 55 Sekidika, Dk. 90+5 Emre Güral (penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Murathan Özen, Dk. 49 Camara, Dk. 66 Kadir Taşoğlu, Dk. 90+5 Gökhan Akkan (Birevim Elazığspor), Dk. 65 Ekrem Kılıçarslan (Yedek kulübesinde), Dk. 67 Sekidika (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.


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