Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay
Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba
Goller: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45+2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90+3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.