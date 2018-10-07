Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Osmanlıspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Osmanlı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk. 77 Sinan Kurt), Lumanza (Dk. 86 Ndiaye), Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 85 Batuhan Karadeniz), Erdal Öztürk (Dk. 57 Kosecki), Galip Güzel, Kage, Berk Yıldız (Dk. 68 Orkan Çınar), Pote

Gol: Dk. 53 Tugay Kacar (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Hakan Bilgiç, Dk. 34 Erdal Öztürk, Dk. 83 Galip Güzel, Dk. 90 Orkan Çınar, Dk. 90+4 Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor), Dk. 79 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Bu sezon sahasında ilk galibiyetini alan Osmanlıspor, puanını 12'ye çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 16 puanda kaldı.

Öte yandan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulundu. Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye ay-yıldızlı tişörtle çıktı.

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