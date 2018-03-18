- Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan, Oğuz Terzi, Abdullah Bora Özkara
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kenan Özer, İlhan Parlak, Enes Kubat (Dk. 65 Kehinde), Mehmet Umut Nayir (Dk. 82 Gençer Cansev)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 86 Furgan Polat), Akaminko, Aykut Akgün, Bilal Aziz Özer (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Hasan Hüseyin Acar, Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Kaan Kanak, Semih Şentürk
Gol: Dk. 72 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 24 Alihan Kubalas, Dk. 44 Arif Morkaya, Dk. 45 Erdem Özgenç, Dk. 90 Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Bedirhan Altunbaş, Dk. 48 Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Eskişehirspor'u 1- 0 yendi.