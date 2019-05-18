Futbol: Spor Toto 1. Lig





Stat: Eryaman



Hakemler: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal



Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Selçuk Şahin (Dk. 45+1 Bekir Yılmaz), Matei, Rahmetullah Berişbek (Dk. 39 Hakan Arıkan), Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (Dk. 73 Mert Nobre)

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Süleyman Koç (Dk. 78 Emre Uğur Uruç), Semih Güler, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Traore, Erdal Öztürk (Dk. 61 Kage), Vedat Bora, Gladkyy, Berk Yıldız, Pote (Dk. 88 Levent Ayçiçek)

Goller: Dk. 6 Pote, Dk. 68 Kage (Adana Demirspor), Dk. 56 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 36 Taha Cengiz Demirtaş (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 57 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 65 Vedat Bora (Adana Demirspor)







ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği, 2018-2019 sezonunu 70 puanla Abalı Denizlispor'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 58 yapan ve 6. sıraya yükselen Adana Demirspor ise play-off etabına kaldı. Adana Demirspor, play-off'ta ligi 3. sırada bitiren Hatayspor ile eşleşti.

Öte yandan, Adana Demirspor'un ilk golünü atan Pote, 86. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.





- Nobre futbolu bıraktı

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıkan 38 yaşındaki Mert Nobre'ye karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı kulübe ve Türk futboluna katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Hem Gençlerbirliği hem de Adana Demirspor taraftarının büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Mert Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın görselinin yer aldığı, "Söz vermiştik. Kupa cennette. Şampiyon." yazılı koreografi hazırladı.



Gençlerbirliği taraftarı, başkent ekibinin küme düştüğü sezonda takımı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat aleyhine tezahüratta bulundu.







