Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Serdar İla
Boluspor : Sabri Can, Bahadır Abdulkadir Yağız, Dimov, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, İshak Çakmak, Burak Asan (Dk. 81 Mutlu Güler), Muhammed Şura Çetin, Sebaihi (Dk. 70 Erkan Süer), Akabueze, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 85 Mustafa Çınar)
Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissoko, Issah, Milinkovic Dk. 60 Mete Kaan Demir), Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 68 Alperen Kocabaş, Furkan Balaban, Sekidika, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan (Dk. 46 Metehan Altunbaş)
Sarı kartlar: Dk. 16 İshak Çakmak, DK. 69 Sebaihi, Dk. 73 Burak Asan (Boluspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında, Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-2 yendi.