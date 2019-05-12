Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Osmanlıspor: 3 - Altay: 1 - Ankara temsilcisi ligin bitimine bir hafta kala play-off'u garantiledi

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Osmanlı

Hakemler: Özgür Yankaya, Özgür Ertem, Erkan Akbulut

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew (Dk. 62 Galip Güzel), Burhan Eşer, Sinan Kurt (Dk. 66 Beykan Şimşek), Lumanza (Dk. 79 Mertan Caner Öztürk), Magaye

Altay: Emre Koyuncu, Mustafa Murat Uslu, İbrahim Öztürk, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya (Dk. 43 Serkan Sözmen), Merter Yüce (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Tavares, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 60 İhsan Furkan Deniz), Tatos, Hüsamettin Yener, Paixao

Goller: Dk. 12 Paixao (Altay), Dk. 81 Beykan Şimşek, Dk. 88 Galip Güzel (penaltıdan), Dk. 90+1 Magaye (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Tavares, Dk. 45 Hüsamettin Yener, Dk. 63 Serkan Sözmen, Dk. 90 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 73 Numan Çürüksu, Dk. 86 Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Caner Arıcı (Osmanlıspor)


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor, sahasında Altay'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Osmanlıspor, son hafta öncesi play-off'a kalmayı garantiledi.

Öte yandan Osmanlıspor, karşılaşmanın 43. dakikasında Magaye ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.


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