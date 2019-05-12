Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gaziantep
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Ali Tuna
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Poepon (Dk. 63 Sow), Kerim Avcı (Dk. 63 Jefferson), Segbefia, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Bjarnason (Dk. 77 Gökhan Alsan), Erhan Çelenk
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Stancu), Sessegnon (Dk. 76 Bekir Yılmaz ), Arnason, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin, Alper Uludağ (Dk. 87 Halil İbrahim Pehlivan), Jailton
Goller: Dk. 45 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 70 Alper Uludağ (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 31 Segbefia, Dk. 64 Yalçın Kılınç, Dk 76 Jefferson (Gazişehir Gaziantep) Dk. 52 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90 Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig 33. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.
Bu sonuçla puanını 70'e çıkararak liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Müsabakanın ardından Gençlerbirliği'nin futbolcu ve teknik heyeti sevinçlerini az sayıda taraftarı ile paylaştı.
Gazişehir Gaziantep taraftarı ise Gençlerbirliği oyuncularını tribüne çağırarak tezahürat yaptı.