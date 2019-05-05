Filede VakıfBank şampiyon oldu

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

İlk sete Eczacıbaşı VitrA iyi başladı. Üçüncü sayıda skoru yakalayan VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile çok etkili ataklar yaparak teknik molayı 12-9 önde geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın Boskovic ile yaptığı ataklar bloklara takılınca sarı-siyahlı ekip, üstün oyunu ile seti 25-17 kazandı, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili ataklarla başladı. Attığı taktik servislerle sayılar bulan sarı-siyahlı ekip, teknik molasını 12-9 önde kapattığı seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı ve 11. sayıya kadar iki ekip birbirine üstünlük kuramadı. VakıfBank, köşeden yaptığı atakla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'i smaçlarıyla aradaki farkı açtı ve 18-13 öne geçti. Konuk ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek seriyi 3-2'ye getiren ve şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Birbirlerine sarılan ve sevinç gözyaşı döken voleybolcular, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla yaşadı.

Ödül töreninde kürsüye ilk olarak sezonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları geldi. VakıfBanklı voleybolcuların alkışları eşliğinde kürsüdeki yerini alan turuncu-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.

Daha sonra kürsüye şampiyon VakıfBank'ın oyuncuları çıkarken, sarı-siyahlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Vestel'den şampiyon VakıfBank'a kutlama

Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru Vestel, Eczacıbaşı VitrA'yı geçerek 11. kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler adına yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın en değerli voleybolcularının bulunduğu, dünyanın en değerli liglerinden biri olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bir sezonu daha başarı ile noktaladık. Üç yıldır adımızı vermekten büyük bir gurur duyduğumuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olarak gördüğümüz, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederim. Sezona dünya şampiyonu olarak başlayan VakıfBank ile Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı VitrA'nın final serisi, yine adına yakışır şekilde heyecanlı geçti. Voleybolumuzun El Clasico'sunda rakibini 3-2'lik sonuçla geçerek Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan VakıfBank takımımızın hem yönetimini hem teknik ekibini hem de değerli voleybolcularını tebrik ediyorum."