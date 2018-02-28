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Fikret Orman'dan 115. yıl kutlaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübün 115. yılı dolayısıyla tüm Beşiktaşlıları kutladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:45
Fikret Orman'dan 115. yıl kutlaması
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin mart ayı sayısında yer alan yazısında, "Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gün olan 19.03.2018 tarihinde Beşiktaşımızın 115. yılını kutlayacağız... Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Kulübünün başkanı olarak kulübümüzün 115. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Camia olarak öncelikle ülkenin bekası için hem yurdun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde olan Mehmetçik'in yanında olduklarını kaydeden Orman, "Türkiye’nin aynı zamanda en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan kulübümüz, 20 Şubat'ta tüm Türkiye’deki Kartal Yuvası mağazaları cirosunun yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştır. Bu kampanyamızla teröre karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral desteği sağlamak amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayındaki özel günleri de unutmayan Fikret Orman, şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle başlamış ve Türk kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde etmiştir. Atatürk’ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız, Beşiktaşımızı ileriye taşımak için emek vermektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim. Son olarak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları’nda kaybettiğimiz kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını saygıyla ve sevgiyle anıyorum."

Muhabir: Ercan Doğan

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanFutbolSporSÜPER LİG
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