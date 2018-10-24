Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten iddialara yanıt

İSTANBUL (AA) - Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş'in de katıldığı basın toplantısında son dönemde parasal sıkıntılar olduğu ve yönetimden bazı isimlerin tecrübeli teknik adamı göndermek istediği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ortaya atılan iddiaların ardından Güneş ile bir araya geldiklerini belirten Orman, "Aramız bozuk, başkan ve yönetim hocayı istemiyor, hoca mutsuz, hoca milli takıma gitmek istiyor, hoca lira ile sözleşme istemiyor, hoca paragöz gibi iddiaları aramızda konuştuk." ifadelerini kullandı.

Yönetime gelmelerinin ardından Güneş'i yaptıkları üçüncü hamlede takımın başına getirebildiklerine dikkati çeken Orman, "Şenol Güneş ile 3,5 senedir çalışıyoruz. Bu 3,5 sene içinde Şenol Güneş bir gün bana gelip de 'bana paramı ödeyin, paramı istiyorum' demedi. Aramızda bunun konusu bile olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Şenol Güneş ile profesyonel bir ilişki götürdüklerini anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuoyunda hocamızın paragöz olduğu algısı yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş Kulübü ile teknik direktörü arasıda hiçbir zaman para konusu olmadı. Aramızda sevgi ağırlıklı ilişki olduğu için kontratı yaparken parasal konuları konuşmadım. 'Oyuncularım benim için önemli, ödemelerin yapılmasını istiyorum' demiştir. Cenk Tosun satıldığında ilk etapta takımın parasını ödememizi istemiştir. Bunun haricinde kendisiyle alakalı bir durum olmamıştır."

Geçen sezonun ödemelerini ağustos ayı itibarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Orman, "Bu seneyle alakalı ödemeleri önümüzdeki günlerde yapacağız. Hocamıza bir ödeme yapmadık. Hocamız dolaylı dolaysız bir mesaj göndererek bunu gündeme getirmedi." diye konuştu.

Milli takım konusu

Şenol Güneş'in milli takıma gitmek istediği yönündeki iddialara da yanıt veren Orman, şunları söyledi:

"Bu 1,5 sene önceki konuydu. İkisini beraber yönetme konusu gündeme gelmişti. O dönemde sözleşmesini yeni uzatmıştık. Bizim izin vermediğimiz konu, ikisini birlikte götürmesiydi. Hocamız da 'ben milli takımı istiyorum' demedi. Kendisine de 'aklınızda bir şey kaldı mı' diye sordum. Sözleşmesini uzattığını ve kendisi için tek önemli konunun Beşiktaş olduğunu söyledi. O gün milli takıma gitmek istediğini söyleseydi, ilişkiyi bitirirdik."

"Ben de mutsuzum"

Güneş'in mutsuz olduğu yönündeki iddialara da değinen Orman, şöyle devam etti:

"Evet, ben de mutsuzum. Maç kaybettiğimizde hepimiz mutsuzuz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Bunu çözecek kişiler biziz. Teknik heyeti ve oyuncuları seçen biziz. Başarısızlık varsa bizimdir. Hep beraber bu işi yapma gayreti içindeyiz. Evet güneşli günler görmüyoruz. Yarın güneşli günler gelecek. Geçen sezon kötü bir dönem geçirdik. Şampiyonlar Ligi süreci geçirdik, bana göre başarılı değil. Bayern Münih'i de geçmemiz lazımdı. Kupayı da almamız lazımdı. Ama ligi hakikaten kimsenin beklemediği; benim, hocanın ve oyuncuların beklemediği dördüncülükle bitirdik, o geride kaldı. Bunları aşmak için çok çalışacağız, daha fazla kenetleneceğiz, öz eleştiri yapacağız, mücadele edeceğiz."

Güneş ile aralarının bozuk olduğu şeklindeki haberlere de tepki gösteren Orman, "Ne diyeyim. 'Arkasındayız, önündeyiz, yanındayız' en sevmediğim laftır. Beşiktaş Kulübünün başkanıyım. Ne yanındayım ne önündeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş ile fikir ayrılıklarının olabileceğini anlatan Orman, "Hocamızla farklı fikirler olabilir. Her ailenin içinde olur. Bu altı aylık, üç aylık, bir senelik ilişki değil. 3,5 senelik ilişki olduğu zaman farklı şeyler olur." ifadelerini kullandı.

Her kulüpte olduğu gibi Beşiktaş'ta da ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Fikret Orman, şunları aktardı:

"Kulübü aldığımız günden bu yana mali sıkıntılar var. Gül bahçesi değiliz. Sıkıntılar var ama Beşiktaş, Avrupa'da lisans alan kulüp. Ödemeleri yapmadan lisans alamazsınız. Mali olarak en iyi kulüptür. Beşiktaş mutluluk yuvası, mutlu olmak ve mutlu etmek için buradayız. Oyuncularımız için de aynısı geçerli. İhtarname çekenler de oluyor, engelleyeceğimiz şeyler değil. Günü geldiğinde kontratı yenilemeyiz, herkes kendi yoluna gider. Kültürümüzü kabul eden, bizimle yaşayanlarla devam edeceğiz."

Yönetim içinde Güneş'in gitmesini isteyenler olmadığını belirten Orman, "Yönetim içinden bana bu yönde bir fikir gelmedi. Büyük fikir ayrılığı yaşarsak beyaz kağıt önündedir, basar istifasını ayrılır." diye konuştu.

cuların ödemelerinin lira ile olması

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, teknik heyet ve oyunculara Türk lirası üzerinden ödeme yapılması konusunda, şunları kaydetti:

"Kanunun bir kısmı adaletsizlik doğuruyor, yabancılar da var. Yabancı kontratlarda olmuyor, yerlilerde oluyor. Kanun çıktı, uymak zorundayız. Hiçbir oyuncumuzla 'senin sözleşmen bu olacak' konuşması olmadı. İlk etapta geçmişten gelen sorumlulukları yerine getirmeyi düşündük. Bu fırsattan istifade bir şey yapmadık. Onlar bizim evlatlarımız. Kişiler hata yapabilir ama kurumlar yapamaz."

Eylül ayı sonu itibarıyla bütün oyunculardan borç olmadığı yönünde yazı aldıklarına dikkati çeken Orman, "Bütün oyuncularımızla anlaştık, iki oyuncu kaldı. Onların da paralarını ödeyeceğiz. Bunu yapsaydık bu iki oyuncuyu da konuşmuyor olacaktık. Bu hafta içinde ikisinin de ödemesini yaparız. Bu oyuncular bizim oyuncularımız, pırlanta gibi çocuklar. Kişisel hata yapabilirler. Benim ve hocamın tecrübesindeki insanların işi onları kamuoyu önünde tartıştırmak değil. Aile içinde çözüm bulmamız lazım. Bunun bin beteri diğer kulüplerde var. Beşiktaş'ın ne taraftarı ne hocasıyla bir sıkıntısı yoktur." şeklinde konuştu.

Güneş: Ben mutluyum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

Sezon sonu mutsuzluk olması halinde bunu kamuoyuyla paylaşacağını anlatan Güneş, "Ben mutluyum." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta çakılı kalmayacağını belirten Güneş, "Yaşım belli. Para almadığım söyleniyor. Ben söylemiyorum, birileri rahatsız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Neşeli bir ortamda gerçekleştirilen basın toplantısı sonunda Fikret Orman ve Şenol Güneş, el sıkıştı. İkilinin el sıkışması sırasında Güneş, "Anlaşma imzalamış gibi olduk." şeklinde espri yaptı.