FIFA'nın Kayserispor'a transfer yasağı koyması





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, 2018-19 yaz transfer sezonunu riske etmemek için, FIFA tarafından kulübe verilen bir dönem transfer yasağı cezasının ertelenmesi yönünde girişimde bulunulmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, cezanın, bu sezonun devre arasında çekilmesinin uygun olacağının mütalaa edilmesiyle sürecin uzatılmaması yönünde hareket edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüze, 30 Ocak 2016’da transfer olup, 30 Haziran 2016'da takımımızdan ayrılan Adnane Tiaghadouini isimli futbolcunun, anılan dönem içerisinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA tarafından kulübümüze bir dönem transfer yasağı getirilmiş ve ceza takip şartıyla ertelenmiştir. 2016-17 sezon başından sonraki gelişmeler ve özellikle 2016-17 devre arasına girilirken oyuncuların sözleşme fesihleri veya alacakları nedeniyle FIFA’ya gitmeleri nedeniyle FIFA bir dönemlik yasağı işleme koymuştur. Kulübümüz yasal süreci uzatarak belki şubat sonrasına cezayı bıraktırabilirdi. Durumu 2 ay önce değerlendiren yönetimimiz 2018-2019 yaz transfer sezonunu riske etmemek için, bir dönem transfer yasağı cezasının bu sezonun devre arasında çekilmesinin uygun olacağını mütalaa ederek, süreci uzatma gayretinde olmamıştır."

Transfer yapılmasa bile Kayserispor'un başarılı olacağı belirtilerek, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın devre arasına kadar takımımıza dönmesiyle birlikte eksiklerimiz tamamlanacak olup, kısıtlı zaman ve kısa araştırma sonucu pek de fayda sağlamayacağını düşündüğümüz devre arası transfer dönemini transfer yapmadan geçirerek de başarılı olacağımıza inanmaktayız." ifadeleri kullanıldı.







