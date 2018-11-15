FIFA'dan Kayserispor'a transfer yasağı





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, futbolcularına karşı ekonomik sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle FIFA'dan bir dönem transfer yasağı aldı.

Kulüp başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılından ertelenmiş bir transfer yasağı cezalarının bulunduğunu belirterek, "2016-2017 sezonunun devre arasında birçok oyuncu 'Alacağımı alamadım.' deyip sözleşmesini feshedip ayrılınca, ertelenmiş olan ceza devreye girdi ve bu ceza bize 2-3 ay evvel bildirildi." diye konuştu.

"Bizim için iki yol vardı." diyen Bedir, "İtiraz edip bu cezanın ertelenmesini sağlayıp, haziranda transfer yapamayacaktık ya da bunu kabullenip haziranda rahat olacaktık. Biz ikinci yolu seçtik. Bu ara transfer döneminde zaten transfer yapmayacaktık. Yapılsa da zaten verimli olmuyordu." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Ocak 2016'da kiralık olarak renklerine bağladığı Faslı futbolcu Adnane Tighadouini ile aynı yıl haziran ayında yollarını ayırmıştı. Kulüpten alacakları için FIFA'ya şikayette bulunan Faslı futbolcuya o dönem ödeme yapılmadığı gerekçesiyle Kayserispor'a bir dönem transfer yasağı cezası verilmişti.