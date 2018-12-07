Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynadığı maçta sakatlanan İsviçreli futbolcusu Michael Frey, Spor Toto Süper Lig'de 9 Aralık Pazar günü yapılacak Akhisarspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Frey'in bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol ayak bileğinde ödem ile iki bağında yırtık olduğu, bir tendonunda da zorlanma bulunduğu belirtildi.

Frey'in, Akhisarspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Muhabir: Erkan Tiryaki