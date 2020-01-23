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Fenerbahçe'nin takım harcama limitine 16 milyon lira eklendi
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.
Spor 23.01.2020, 18:15
İSTANBUL(AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.
Fenerbahçe Kulübünün sözlü beyanını alan Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.