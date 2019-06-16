Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki genel kurul, yeterli çoğunluk olan 2 bin 342 üyeye ulaşılamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Şu an bin 572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya (mali kongre) kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor, buradaki maddeleri size bahsettiğim (büyük tüzük tadilatı) toplantıda ele alacağız." dedi.

Bu tüzük tadilatının yapılamamasının gidişatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Sadece mali açıdan daha ivedilikle yapılması gereken maddeler vardı. Günlük akışı ertelemez. Bir günde iki kongreyi de yapalım dedik ama olmadı. Esas önemli olan, camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün ciddi anlamda yapılandırılması gerekiyor. Kendi içinde çelişkili olan maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Bir kısmı günün, çağın gerçeklerine uygun olması gerekiyor. Bir kısmı Fenerbahçe seçimlerinin daha demokratik olmasıyla ilgili. Personelin oy kullanamaması, elektronik oylama yapılamaması gibi. Yönetim kurulunun süresinin ve döneminin belirlenmesi gerekiyor. Üç dönem, belki sonra kısıtlama gibi... Pek çok konu var. Öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişime ihtiyaç duymayalım. Çok kapsamlı bir çalışma. Tüm günü alacak, madde madde oylayacağımız için, en ince detayına kadar sorgulanmış, tenkit edilmiş, tekrar düzeltilmiş, hiçbir takvimsel sıkıntıya gelmeden yapılmalı."

Bütün kongre üyelerinin büyük tüzük tadilatı sürecinde katılımcı olabileceğinin altını çizen Ali Koç, "Tüzük tadilatını 2019'da yapmak istiyoruz ama hiç acelemiz yok. İşi daha ciddiye alan üyelerimiz birebir kulübe gelip ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bizi esas ilgilendiren tüzük tadilatı, ana çerçevede baktığımızda bizi 25-30 yıl götürecek tadilattır. Bugünkü tamamen mali konulardı." diye konuştu.

Ali Koç'tan önce söz alan başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin ise gerçekleşemeyen tüzük tadilatıyla ilgili bilgileri üyelere sundu.

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yapan Ali Koç, 2 bine yakın bir katılımın olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl iki ayrı yönetimin görev aldığını ve ayrı ayrı ibra konusunun polemik oluşturduğunu belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"2018 yılının ibrası nasıl olacak diye konuyu ele aldığımızda, geçen senenin ilk 4 ayı eski yönetimin ibra edilip edilmediğiyle ilgili Vefa (Küçük) Bey'le bir görüşme yaptık. Biz acaba senenin tümünü mü yoksa bir dönemini mi oylamak gerekiyor diye görüştük. Vefa Bey'le yaptığımız istişarelerde bize, 2018'in ilk 4 ayının ibra edilip edilmeme konusunda tereddütler olduğunu söyledi. O zaman hepsini ibraya sunalım, iki ayrı yönetim iki ayrı dönem olarak, dedik.

İlk 4 ay eski yönetim, son 7 ay bizim, 1 ay 5 gün de ara dönem kalıyordu. Bütün yılı oylarız, bir ederiz, zabıtlara da geçer, en azından genel kurul daha resmi şekilde olur, dedik. İki ayrı gündem maddesi koyduk. Eski yönetimin ibra edilmeyeceği polemik konusu oldu. Tamamen teknik bir konuydu. Daha sonra bize gelen geri bildirimler sonucunda, geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğuna kanaat getirdik.

Sayın başkan Aziz Yıldırım, ibra edilmeyeceğiyle ilgili aynı duygu ve düşüncelere katılmış. O da ibra konusunda mektup yolladı. Ona da katılıyoruz. Derneklerde 3 ay itiraz hakkınız var. Size ne sunulursa sunulsun oylama yapıldı yapılmadı, 3 ay içinde itiraz olmazsa zaten kesinleşmiş karardır. Dolayısıyla geçen senenin ibrası kabul görmüştü. B maddeleri gündemden çıkaracağız."

İbra konusunda düşüncelerini de aktaran Ali Koç, "AŞ'de mevzuat ayrıdır, derneklerde ayrıdır. Derneklere gelince herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı takdirde, zaten teamül ibra üzerinedir. İbra edilip edilmeyeceği iyi düşünülmeli. Fenerbahçe'mizin mahkeme kapılarında olmaması gelenektir. Geçen senenin ibrası yeterlidir. Tekrar bir ibraya gerek olmadığı ifade edildiği için bunu kabul ediyoruz. Geçen sene iki ayrı dönem, hızlı bir oylamayla yapıldı. Üç aylık süreçte de itiraz olmadığı için ibra geçerlidir. Önemli olan gönüllerde, vicdanlarda ibradır. Bu da sizlere kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Erkan Tiryaki,Emrah Oktay



