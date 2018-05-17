Fenerbahçe'de gözler Atiker Konyaspor maçında

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Atiker Konyaspor ile 19 Mayıs Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ağrıları bulunan Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı, tedbir amaçlı takım çalışmasında yer almadı. Şener sahada koşu yaparken, Mehmet Topal salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takım, basına açık bölümde pas çalışması yaptı.

İdmanı Yalova, Bursa ve Tuzla'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulları'nın öğrencileri de izledi. Futbolcular ve teknik direktör Aykut Kocaman ile fotoğraf çektiren öğrenciler, Kocaman'a çiçek verdi.

Muhabir: Ercan Doğan

