Fenerbahçe, Eskişehirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına öğle saatlerindeki antrenmanla başladı.Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Bursaspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi. Kaleciler Mert Günok, Erten Ersu ve Anıl Demir, kaleci antrenörü Murat Öztürk yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.Raul Meireles ve Dirk Kuyt, takımdan ayrı özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 18.00’deki antrenmanla sürdürecek.