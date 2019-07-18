Fatih Terim'in cezası onandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maç men cezasını onadı.

Kuruldan yapılan ve TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Terim'in durumunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Cezasının birini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Fatih Terim, kalan 2 maç cezası nedeniyle TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında sahaya giremeyecek.

PFDK'nin, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş'a verdiği 8 maç ve 31 bin 200 lira ile Ümit Davala'ya verdiği 1 maç ve 13 bin lira para cezaları da Tahkim Kurulunda onandı. Ümit Davala, 1 maçlık cezasını geçen sezon çekmişti.

Galatasaray Kulübünün aldığı toplam 110 bin lira ve futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar'ın da 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası da kurul tarafından onandı.