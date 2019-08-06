



ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fabrika Voleybol projesinde yer alan sporculardan oluşan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın kazandığı başarıların Türk voleybolu açısından gurur verici olduğunu söyledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluktan dolayı gecesini gündüzüne katarak çalışan antrenörlere, sporculara, velilere ve tüm voleybol camiasına teşekkür etti.

Kendilerine sürekli yeni hedefler belirlediklerini aktaran Üstündağ, "Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda yenilgi yaşamadan şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hayalin ve hedeflerin bitmemesi lazım. Kızlarımız, Avrupa şampiyonluğu öncesinde Balkan şampiyonluğu da elde etmişti. Sıradaki hedeflerimiz arasında dünya şampiyonası ve olimpiyatlar var. Puan vermeden namağlup şampiyon olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Başarılar çok zor kazanılıyor." ifadelerini kullandı.

Voleybolda altyapı ve tesisleşmeye çok fazla yatırım yapıldığını anlatan Üstündağ, yatırımların meyvesini topladıklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür eden Üstündağ, "Şampiyona sürecinde arayarak, sorarak hep yanımızda oldu. Heyecanımızı paylaştı. Desteklerini esirgemeyerek bize motivasyon kaynağı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2013 yılında kurduğu Fabrika Voleybol Okulları'nda eğitim alan öğrencilerin artık milli takımlarda boy gösterdiğine değinen Üstündağ, şöyle konuştu:

"Yetenek taramalarıyla Türkiye'nin dört bir tarafından gençleri voleybol okullarımıza kazandırıyoruz. Bu, bir sistem işi. Bunu iyi oturtmamız lazım. Fabrika voleybolda bu çok iyi yapılıyor. Yatırımların karşılığını alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında yapılan protokoller sonucu salonu olan okullar, federasyon tarafından kullanılır hale geldi. Bizim salonlarımız da Milli Eğitim Bakanlığına açıldı. Bunların neticesinde de bu başarılar geliyor."





- Avrupa Voleybol Şampiyonası yeniden Ankara'da





Üstündağ, Türkiye'nin, 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı Polonya, Macaristan ve Slovakya ile ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatarak, Ankara'da yapılacak maçlara voleybolseverleri davet etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli başarısını 2003 yılında Ankara Atatürk Spor Salonu'nda elde ettiğini ve Avrupa ikinciliği kazandığını hatırlatan Mehmet Akif Üstündağ, "Final oynadığımız organizasyondan 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası yeniden Ankara'da. Bugüne kadar o kategoride ülkemizde hiç organizasyon yapılmadı. Voleybolseverleri buraya bekliyoruz. Bu festivali beraber yaşayalım." diyerek sözlerine tamamladı.