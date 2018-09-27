EURO 2024 adaylarının oy sayıları belli oldu

ANKARA (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliği sürecinde aday ülkelere verilen oy sayıları belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen oylamada, turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya'ya 12 oy çıktığı belirtildi.

Almanya ile yarışan Türkiye'ye ise 4 oy verildiği aktarıldı.

Oylamayı değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Almanya ve Türkiye'nin futbol federasyonlarını, oylama öncesindeki harika sunumları için tebrik ediyorum. Avrupa'da 2024 yılının en iyi ulusal takımını futbol şöleni eşliğinde öğrenmek için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Doga Kırmızıoğlu