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EURO 2020 elemelerinde sona gelindi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın sona erecek.
Spor 18.11.2019, 10:59
İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.
Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.
Gruplarda yarın tamamı TSİ 22.45'te oynanacak son maçların programı şöyle:C Grubu
Hollanda-Estonya
Almanya-Kuzey İrlandaE Grubu
Galler-Macaristan
Polonya-Slovenya
Letonya-Avusturya
Kuzey Makedonya-İsrailI Grubu
Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi
San Marino-Rusya
İskoçya-Kazakistan
Muhabir: Mutlu Demirtaştan
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