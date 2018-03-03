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ESOGÜ kick boksçuları, madalyaları Mehmetçik'e armağan edecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübü'nün 7-12 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan sporcuları, madalyalarını Türk Silahlı Kuvvetlerince...

03 Mart 2018 Cumartesi 10:24
ESOGÜ kick boksçuları, madalyaları Mehmetçik'e armağan edecek
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübü'nün 7-12 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan sporcuları, madalyalarını Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Mehmetçik'e hediye edecek.

Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan ESOGÜ Spor Kulübü'nün 3 kadın, 9'u erkek kick boksçusu, Antalya'ya yola çıktı.

ESOGÜ Spor Kulübü Antrenörü Yılmaz Ayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerine destek veren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'e teşekkür etti.

Antalya Lara'da düzelenecek şampiyonada boy göstereceklerini anlatan Ayer, "Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İddialı olarak yer alacağız. Şampiyonada kazanacağımız madalyaları, Afrin'de teröristlerle mücadele eden, Mehmetçiklere göndereceğiz. Bir nezbe olsun onların yüzünü güldürüp, moral vermek istiyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirEskişehir Osmangazi ÜniversitesiESOGÜ
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