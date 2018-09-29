Eskişehirspor'da ulusal kulüp lisansı sevinci

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un ulusal kulüp lisans talebinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Talimatı'nın 18. maddesi uyarınca kabul edildiği bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehirspor'umuzun, ulusal kulüp lisans başvurusuna, Kulüp Lisans Kurulu'nun dün aldığı karara göre, mali kriterlere ilişkin eksiklerin giderilmiş olduğu ve kulübümüze yönelik herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Teknik direktör Fuat Çapa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı kulübün bir engeli aştığını aktararak, "Eskişehirspor'un lisans alması için imza vererek önümüzü açan eski futbolcularımıza ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.