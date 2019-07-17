Eskişehirspor'da Afyonkarahisar kampı başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 30 Temmuz'a kadar gerçekçekleştirilecek kamp için Afyonkarahisar'a gitti.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yolculuk öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'da yaptıkları yurt dışı hazırlık kampının verimli geçtiğini kaydetti.

Yarın başlayacak Afyonkarahisar kampına çeşitli nedenlerden takımda bulunamayan futbolcuların da katılacağını belirten Çapa, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 4-5 hazırlık maçı yapacağız. Bu maçlar ve kamp sonunda 25-26 kişilik bir kadro oluşturacağız. Kulübün içinde bulunduğu bir tablo var. O tabloyu da değerlendireceğiz. Yöneticilerimizle oturup, saha içinde bizden beklentileri konuşacağız. Lige 6 puan geriden başlayacağız. Maddi durumdaki sıkıntılardan dolayı kampa katılmayan arkadaşlar var. Kadro planlamasını yöneticilerle gerçekleştireceğimiz toplantı sonunda yapacağız. Sissoko, 20 Temmuz Cuma günü Afyonkarahisar kampına katılacak. Milinkoviç ve Emre Güral'ın da takımda yer alması gerekiyor."

Açıklamanın ardından siyah-kırmızılı takım kara yoluyla Afyonkarahisar'a hareket etti.