Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ay'dan taraftara sitem





ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine ilişkin, "Ne yaptık da istifamızı istiyorlar anlayamadım. Tatildeyim, alakasız birçok şeyle karşılaştım. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkamışlar. Vicdanen rahatım." dedi.

Kaan Ay, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto 1. Lig'de 31. haftada iç sahada Afjet Afyonspor ile yaptıkları maçın ardından yurt dışına çıktığını belirterek, bu süreçte taraftarın sosyal medya aracılığıyla kendisini istifaya çağırdığını söyledi.

Eskişehirspor'un borçlarının ödenmesi konusunda büyük bir yol aldıklarını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Futbolcuların maaşlarını ödemişiz. Ne yaptık da istifamızı istiyorlar anlayamadım. Tatildeyim, alakasız birçok şeyle karşılaştım. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkamışlar. Vicdanen rahatım. Sosyal medyadan da bunlar hep söylendi. Ben bunları hak etmedim. Gerçek samimi insanların vicdanına bırakıyorum bu olanları. Proje üretebilecek, futbolcu satmadan kulübü yönetebilecek bir başkan isteniyormuş. Buyursun yapsınlar."

Ay, ocak ayında kongrede seçildiklerini hatırlatarak, nasıl bir kulüp aldıklarını bilerek yönetime geldiklerini anlattı.

Tesislerinde yemek bile çıkmayan, icralık, 158 milyon lira borçlu kulübü bilerek devraldıklarını söyleyen Ay, 4 ayda borçtan 10 milyon lira düşürdüklerini, transfer tahtasını açtırdıklarını ve kadroya 15 oyuncu takviyesi yaptıklarını belirtti.

Kısmi ödemelerle icraları da durdurduklarını vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Ben ve yönetimimin en büyük özelliği kulübü kavgalardan uzak tutmaktır. Kimsenin kalbini kırmadık. Tüm eski başkanları maçlara davet ettim. Halkbank'ta 6 milyon civarında paramız var. 3 milyonu 2016-2017 döneminden kalan paramız var. Bu döneme kadar da 3 milyon birikti. 6 milyonu alamıyoruz. İşçiler mahkemeye verdiği için Spor Toto para ödeyemiyor. Defalarca görüştük, son noktaya getirdik. Çözülmesi an meselesi. Eğer onaylanırsa 2 milyonla işçi alacakları ödenecek, 4 milyonu da krediden düşülecek. Yeni başkan arkadaşımıza bu çalışmaları bildireceğiz. Cumhurbaşkanımızla görüşerek kulübümüze led reklam tabelaları aldık. Her yıl 1,5 milyon gibi ekstra kaynak sağlayacaktır. 23 Mayıs'ta herkes gelsin ve kongremizi yapalım. Başkanımızı seçelim, yeni yönetim yoluna devam etsin. Bu şehre vefamı ödedim."