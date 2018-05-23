Eskişehir Basket'in TOFAŞ maçı ücretsiz





ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, yarın TOFAŞ ile yapacakları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçının taraftara ücretsiz olacağını söyledi.

Özeçoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TOFAŞ'ın basketbol kültürü olan iyi bir takım olduğunu belirterek, dün Bursa'da yaptıkları ve 85-58 yenildikleri serinin ilk maçında kötü bir oyun sergilediklerini kaydetti.

Aşırı motivasyonun kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Özeçoğlu, şöyle konuştu:

"Atabileceğimiz sayıları atamadık. Yarın ikinci maçı Eskişehir'de oynayacağız. İlk maçta Bursa'ya gelen ve takıma destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum. Serinin ikinci maçını taraftarımızdan gelen yoğun istek üzerine ücretsiz yapmaya karar verdik. Ramazan ayında halkımıza bir jest yapmak da istedik. Salonun tıka basa dolacağını umut ediyoruz. İkinci maçı kazanıp seride durumu 1-1'e getirmek istiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Eskişehir'de de basketbol potansiyelinin olduğunu, burada geniş bir kitlenin olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hala tur için şansımızın olduğuna inanıyoruz."