Ekrem Memnun'un hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları





KAYSERİ (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediklerini, Belarus ile yapacakları son maçta da iyi bir oyun sergileyip kayıpsız bir şekilde grup müsabakalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Milli takım, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 6. hafta maçında 21 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de Belarus ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başantrenör Memnun, Belarus'un gruptaki iyi takımlardan biri olduğunu belirtti.

Belarus'un karşılaşmayı kazanmaya daha fazla ihtiyacı olduğunu aktaran Ekrem Memnun, "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Bu maçın bizim için prestij ve sıralamadan başka bir önemi yok. Belarus'un turnuvaya katılabilmesi için bu maçı kazanması lazım. Belarus bu maça çok sert gelecektir. Seyircimizin önünde iyi bir mücadele sergileyip, maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kadroda yeni ve genç bir jenerasyonla yol aldıklarını ve Belarus karşısında gençlere daha fazla şans tanıyacağını vurgulayan Memnun, şöyle konuştu:

"Sakatlarımız var. Takım bayağı bir sıkıntılı dönem geçiriyor. Son maçta da biraz daha darbe aldık. Mutlaka kazanmak istiyoruz ama en önemlisi taraftarlarımıza iyi bir maç seyrettirmek istiyoruz. Kayseri her zaman kadın basketboluna destek oldu, bu salon defalarca doldu. Biz de bunun hakkını vermek istiyoruz. Çarşamba günü iyi bir atmosfer olacağını tahmin ediyoruz. Daha çok genç oyuncularla oynayacağız. Onların da oynayarak tecrübe kazanması lazım."

Kadın Basketbol Milli Takımı'nın son dönemdeki tüm turnuvalara katıldığını hatırlatan Memnun, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında olduk. Önümüzde şimdi 2019 Avrupa Şampiyonası var. Eski takımımızı bayağı değiştirdik, genç arkadaşlar geldi. Kendi takımlarında ve milli takımda fazla süre alamadılar. Takımı yeniledik ve bu geçiş sürecini henüz tamamlamasak da yara almadan geçtik. Dünya basketbolunun önemli takımları, 1-2 oyuncusu olmadığı zaman çok zorlanıyor. Buna defalarca şahit olduk. Sırbistan, dünya şampiyonasına gelemedi, Rusya olimpiyatta ve dünya şampiyonasında yok. Bunlar kadın basketbolunun dünyada büyük markaları. Onlar o durumdayken biz hem takımı değiştirip hem de tutunabildik. Sabretmek ve inanmak lazım. Bu arkadaşlara destek olmak gerek. 2019'da en büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edebilmek. Türk Milli Takımı'nı 10-15 sene taşıyacak oyuncularımız geliyor. Sadece sabıra, desteğe ve inanca ihtiyacımız var."





- Asena Yalçın: "Daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz"





A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Asena Yalçın, son maçta Belarus'u yenerek namağlup gruptan çıkmak istediklerini aktardı.

Belarus maçının lideri belirleyecek bir karşılaşma olduğuna dikkati çeken Asena Yalçın, "Seyircimiz önünde en iyisini yapıp maçı kazanmak ve 6'da 6 ile Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Belarus zor bir takım. İlk maçta onlara karşı çok iyi oynamıştık. Şimdi de çok iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda iyi bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Asena, "Takımda jenerasyon değişikliği oluyor. O yüzden herkes birbirine daha iyi kenetlendi. Daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Sert antrenmanlar oluyor. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nı ilk 5'te tamamlayarak olimpiyatlara gitmek." şeklinde görüş belirtti.





- Esra Ural Topuz: "Taraftar desteğiyle daha güçlü oluyoruz"





Milli basketbolcu Esra Ural Topuz, Kayseri seyircisinin Belarus maçında milli takıma destek olacağına inandığını kaydetti.

Belarus'u mağlup ederek grupta 6'da 6 yapmak istediklerini belirten Esra, "Belarus, grubumuzun bizden sonra en iyi takımı. Deplasmanda rakibimize karşı doğru işler yaparak kazanmasını bilmiştik. Bu maçta daha avantajlıyız, bizi bütün Kayseri'nin destekleyeceğini biliyoruz. Biz taraftar desteğiyle daha güçlü oluyoruz ve daha çok savaşıyoruz. En iyi şekilde maça çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı oyuncu Olcay Çakır Turgut ise gruptaki en zor maçı yapacaklarını dile getirerek, "İlk maçtan daha zor olacak. Çünkü Belarus, gruptan çıkabilmek için bu maçı almak zorunda. Bütün Kayseri halkını maça bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



