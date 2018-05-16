Dusko Tosic Çin yolunda

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına eksik başladı.

Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül, dişinden operasyon geçiren Oğuzhan Özyakup ile Osmanlıspor maçı öncesi izin alan ve ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma katılmadı.

Transfer görüşmeleri için Çin'e giden Dusko Tosic de antrenmanda yer alamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın başında pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra düşük tempoda çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Muhabir: Ercan Doğan







