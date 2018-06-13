Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

İSTANBUL (AA) - Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülke milli takımları Brezilya ile İsveç ve Almanya ile Arjantin oldu.

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 11 kez boy gösteren İsveç bugüne dek 7 kez finallerde birbirleriyle karşılaştı. Almanya ile Arjantin de oynadıkları son final maçıyla kupa tarihinde 7. kez karşı karşıya geldi.

"Sambacılar", 7 eşleşmenin 5'inde galip gelirken, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı ve İsveç galibiyet yüzü göremedi. Brezilya bu maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

İki ekip, 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve iki kez de 1994 Dünya kupalarında karşılaştı. 1958'de finalde karşılaşan iki ülkenin maçını Brezilya 5-2 kazanarak, şampiyonluğa ulaştı.

Almanya-Arjantin rekabeti

Kupa tarihinde 4 kez mutlu sona ulaşan Almanya ile 2 kez şampiyon olan Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda 7 kez karşılaştı.

Bu eşleşmelerin 4'ünü Almanlar, birini de Arjantin kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. 2006'da 1-1 berabere sonuçlanan çeyrek final maçını Almanya, penaltılarla 4-2 kazandı.

Batı Almanya-Yugoslavya

Brezilya-İsveç ve Almanya-Arjantin'den sonra birbirleriyle Dünya kupalarında en çok karşılaşan ekipler Batı Almanya ile Yugoslavya oldu.

İki ülke arasında Dünya Kupası'nda yapılan 6 maçın 4'ünü Batı Almanya, birini de Yugoslavya kazanırken, bir maç da berabere sonuçlandı. Almanlar, bu eşleşmelerde 11 gol atıp, 4 gol yedi.